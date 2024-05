Alla scoperta di Magenta. Tour speciale tra i tesori con guide e turisti in erba

Turismo, storia, arte. Cominciare fin da piccoli ad appassionarsi a quello che c’è di importante nella città di Magenta. Musei, i luoghi dove venne combattuta la battaglia del 4 giugno 1859, le chiese e i tesori che custodiscono. Tante cose da vedere e apprezzare, così tante da far invidia. Eppure ancora sconosciuti a molti magentini. La Pro loco segue da tempo l’idea di coinvolgere i più giovani e ieri mattina si è svolta una bellissima iniziativa con i ragazzi dell’istituto tecnico per il Turismo Giovanni Marcora di Inveruno e le classi terze dell’istituto Simone da Corbetta. Guide turistiche i primi, turisti in erba in secondi. Un lavoro impegnativo quello della guida turistica, che impone studi approfonditi e anche un esame per il rilascio del titolo da parte di Città Metropolitana. "Due sono gli itinerari proposti. - ha spiegato il professor Simone Sancassani, docente di Arte e Territorio al Marcora di Inveruno e guida turistica abilitata - Da una parte i luoghi della Battaglia di Magenta e dall’altra le bellezze storico artistiche come la basilica di San Martino, il Santuario dell’Assunta, l’oratorio di San Biagio delle Madri Canossiane". I ragazzi si sono ritrovati nella storica Casa Giacobbe di Magenta dove il presidente della Pro loco Pietro Pierrettori ha illustrato i cimeli che si trovano nel museo della battaglia.

"Si parla di storia – ha detto Pierrettori – da diversi anni, come Pro loco, seguiamo iniziative di questo tipo. Coinvolgere i ragazzi che sappiano trasmettere qualcosa ai propri coetanei è importante. Alcuni di loro domani saranno delle guide turistiche di professione. Sarà un po’ il lavoro del futuro". Se ne parla da tempo di sviluppare il turismo nei comuni dell’area del magentino. Oggi, con le scuole che preparano i ragazzi, si può dire che è un sogno che può diventare realtà. La giornata di ieri ha entusiasmato i ragazzi del Marcora, indirizzo turistico e i loro docenti. "E’ un progetto importante. - ha commentato Luca Aloi, presidente del consiglio comunale a Magenta - I ringraziamenti vanno alla Pro loco, che su tali argomenti è sempre in prima linea e all’amministrazione con il sindaco Luca Del Gobbo che appoggia tali iniziative. L’obiettivo è comune per tutti ed è la divulgazione delle bellezze del nostro territorio".