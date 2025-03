Al Palaborsani atteso Sali Berisha

La campagna elettorale albanese approda anche a Legnano e Castellanza: oggi alle 13.30, infatti, l’ex premier albanese Sali Berisha (presidente della Repubblica dal 1992 al 1997 e poi primo ministro albanese dal 2005 al 2013), rappresentante politico a capo del Partito Democratico d’Albania e favorito alle elezioni albanesi che si svolgeranno il prossimo 11 maggio, farà il suo ingresso al Palaborsani di Castellanza in occasione di un incontro elettorale organizzato per prendere contatto con la nutrita comunità albanese di Milano e Varese. All’incontro di oggi sono attese un gran numero di persone e proprio per questo motivo il Comune di Legnano ha deciso per la chiusura di via per Castellanza, così da evitare problemi ulteriori: la direttrice sarà dunque chiusa al traffico per lo svolgersi della manifestazione nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 18. P.G.