Agricoltura in ginocchio: giovedì c’è il tavolo in Regione

Giovedì 30, in Regione, si terrà un importante riunione per affrontare la grave crisi idrica che sta mettendo in ginocchio il settore dell’agricoltura. Il tavolo regionale cercherà di trovare delle soluzioni immediate, per minimizzare il più possibile gli enormi disagi che stanno vivendo gli agricoltori. Saranno presenti i quattro assessorati regionali Agricoltura, Territorio, Ambiente e Clima, Enti Locali, Montagna e Risorse energetiche, oltre ai Consorzi di bonifica, idroelettrici, associazioni di categoria agricola, Parchi, Terna Spa e altre istituzioni ed enti interessati dal tema. L’obiettivo è riuscire a garantire più acqua possibile all’agricoltura magari con una riduzione, già ad aprile, del deflusso minimo vitaledeflusso ecologico. Tenendo presente che lo stato delle risorse idriche in Lombardia è inquietante. La media delle risorse idriche per il periodo 2006-2020 era pari a 3610,7 milioni di metri cubi. L’ultimo rilevamento, al 13 marzo, parla di 1531,3 milioni. Fabrizio Ponciroli