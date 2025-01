Aggressione a due infermieri e a un vigilante. La Russa: "Solidarietà al personale ospedaliero"

Solidarietà al personale dell’ospedale di Legnano oggetto dell’aggressione di pochi giorni fa: a esprimerla è stato Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza, dopo l’episodio di un paio di giorni fa e dopo che un 28enne arrivato in Pronto soccorso ha preso a pugni e spintonato due infermieri e un addetto alla sicurezza. "Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza - ha detto la Russa - ai due infermieri e alla guardia giurata in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano vittime dell’aggressione da parte di un magrebino di 28 anni in stato di alterazione. Si tratta dell’ennesimo episodio in cui il personale sanitario viene aggredito e insultato, un fenomeno inaccettabile che va contrastato con fermezza.

Sottolineo, inoltre, che anche in questo caso l’aggressore è un extracomunitario come accade nella maggior parte degli episodi di cui sono protagonisti immigrati irregolari".P.G.