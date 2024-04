Adolescenti a lezione di legalità. Super ospiti Gratteri e Nicaso

Nicola Gratteri e Antonio Nicaso hanno incontrato giovedì i giovani della "Cittadella dei ragazzi", il Centro polifunzionale per giovani tra i 14 e i 25 anni in condizioni di grave disagio psicosociale, in via San Francesco. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e il docente universitario, autori del libro "Il Grifone", hanno dialogato con gli adolescenti, parlando di legalità, riscatto, impegno nella quotidianità. Il pomeriggio è stato fortemente voluto e organizzato da Patrizia Corbo, presidente della onlus "Il Piccolo principe" di Busto Arsizio, che ha realizzato la Cittadella, inaugurata a fine settembre. "E’ stata una giornata bellissima, è stato un grande onore avere con noi uno dei magistrati più esposti nella lotta contro la ‘ndrangheta e il maggior storico delle organizzazioni criminali - afferma Corbo -. I nostri ragazzi hanno ascoltato con grande attenzione i loro messaggi. Gratteri ha raccontato anche della sua infanzia, trascorsa in condizioni umili, con i genitori che gli hanno trasmesso forti valori. Il suo eroismo lo vive in modo semplice e ci ha raccontato che non ha mai tollerato i prepotenti. I miei ragazzi gli hanno posto molte domande: ad esempio perché il fascino della malavita sui giovani. Lui ha risposto che è una strada semplice da imboccare, frutto di narrazioni distorte, ma che non porta a nulla. La chiave di tutto sta nello studio, nella fatica, nella normalità della vita, nella libertà del pensiero. Erano presenti le forze dell’ordine, molte associazioni, e tanti fan della legalità, cosa che mi fa ben sperare nel futuro". La Cittadella dei ragazzi ospita una quindicina di giovani. Arrivano qui dopo la scuola, rimangono fino alla cena, poi rientrano nelle famiglie. S.V.