Addio a Parabiago all'allenatore di rugby Valerio Antonioni stroncato da malore

Dolore e sgomento a Parabiago e nell’ambiente del rugby lombardo per l’improvvisa morte a 58 anni di Valerio Antonioni (foto), "giocatore, capitano, allenatore ed educatore dei piccoli del minirugby", come è scritto nella pagina Facebook della storica squadra di rugby locale. Lo sportivo è stato stroncato venerdì sera da un malore mentre si trovava insieme ad amici e conoscenti al campo sportivo di via Carso a Parabiago.

"È un momento di grande tristezza per tutti noi – si legge ancora sulla pagina fb del Rugby Parabiago –. Il nostro pensiero e forte abbraccio in questo momento è per Cecilia e per la sua famiglia". Grande dolore l’hanno espresso anche i vertitici del comitato regionale lombardo della Fir, la Federazione italiana rugby, che ha esposto un fiocco nero in segno di cordoglio sui propri profili social. I funerali si terranno domani alle 14,30 alla parrocchia dei SS. Gervaso e Protaso di Parabiago.