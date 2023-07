Ad agosto una sola piscina aperta Per la Villa si cerca il nuovo gestore

di Paolo Girotti

Per la piscina di viale Gorizia ultimi giorni di apertura al pubblico prima di "abbassare la saracinesca" sino al primo settembre prossimo, così da permettere il cambio della guardia da Amga sport, società in liquidazione, al nuovo gestore ancora da individuare. Per l’impianto di Parabiago, invece scelta radicalmente diversa: vasche aperte tutto agosto e gestione affidata ancora ad Amga sport sino a settembre (o forse dicembre) malgrado la procedura di liquidazione in corso e, infine, affidamento della gestione a Euro.Pa. È questo il quadro delineato per i due impianti natatori gestiti negli ultimi anni da Amga sport e all’indomani della rivoluzione innescata dalla procedura di liquidazione della "costola" di Amga spa, in sofferenza ormai da anni. La Giunta di Legnano ha approvato pochi giorni fa la procedura per l’affidamento della gestione della piscina comunale, dando mandato agli uffici di attivare l’iter per garantire l’avvio delle attività della piscina a partire dall’1 settembre. "Con questo atto gettiamo le basi per l’inizio della fase transitoria nella gestione della piscina comunale – aveva dichiarato a proposito Guido Bragato, assessore allo Sport –. Nei prossimi giorni sarà individuata l’azienda incaricata di gestire il servizio, che dovrà presentare all’amministrazione un piano di assorbimento del personale dipendente attualmente impiegato nell’impianto di Legnano. L’amministrazione comunale mantiene così quanto già comunicato ribadendo l’impegno per la continuità d’esercizio dell’impianto e la propria fiducia per una soluzione positiva della situazione dei lavoratori di Amga Sport, come espresso anche nei continui contatti mantenuti con la rappresentanza sindacale".

La piscina Villa sarà in attività fino al prossimo 4 agosto, come concordato dall’amministrazione comunale con l’attuale gestore secondo le esigenze espresse dalle società sportive fruitrici dell’impianto: domenica 30 luglio, però, sarà l’ultimo giorno di apertura agli utenti per il nuoto libero e da quel momento anche i legnanesi che passeranno il mese di agosto a casa dovranno rivolgere lo sguardo ad altri impianti vicini. La riapertura nel settembre 2023 costituirà poi l’inizio della fase transitoria, in vista del nuovo impianto il cui progetto è stato recentemente presentato: conclusi i due anni di "gestione ponte", infatti, dal 2025 sarà il partner privato individuato a occuparsi della gestione per vent’anni.