Acquistano casa. Derubati al trasloco

Doveva essere un nuovo inizio, si è rivelata una brutta sorpresa. Una famiglia pronta a trasferirsi nella sua nuova abitazione in via Brianza si è trovata, domenica, di fronte a un’amara realtà: la casa appena acquistata era già stata visitata dai ladri. Il colpo è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando ignoti si sono introdotti nell’edificio ancora disabitato, lasciandosi alle spalle locali messi completamente a soqquadro.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero forzato la porta della cantina per poi risalire negli spazi principali dell’abitazione. Una volta dentro, hanno rovistato ovunque, portando via ciò che a loro sembrava più prezioso. Il bottino è tanto singolare quanto indicativo della preparazione dei ladri: un piano a induzione da cucina appena installato, un casco per Vespa e un paio di gemelli in oro. I danni non si limitano al furto: porte interne e mobili sono stati danneggiati durante la razzia.

Ch.S.