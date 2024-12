Legnano, pronto soccorso al collasso: oltre 200 accessi al giorno. Il problema? Le patologie respiratorie

Legnano (Milano) – Giornate campali per chi lavora al pronto soccorso, letteralmente preso d’assalto a partire dal 27 dicembre. Tra lunghe attese e il serpeggiante nervosismo, a fare la differenza sono stati i codici d’accesso più gravi, quelli che richiedono la maggiore attenzione e che sono raddoppiati, rischiando di fare andare in tilt il sistema. Una situazione che potrebbe caratterizzare anche le prossime giornate, se si considera il trend degli accessi determinati dalle patologie collegate a problemi respiratori. La situazione è rapidamente peggiorata dal 27 di dicembre, quando al pronto soccorso i numeri sono aumentati in maniera sostanziale, superando ampiamente la media dei 200, già difficili da gestire.

“Da quel momento a fare la differenza sono stati i codici più gravi, rosso e giallo – spiegano dall’ospedale di Legnano - che impongono immediata attenzione e che, raddoppiati rispetto alla gestione normale, hanno contribuito a far scalare gli altri utenti in attesa. Non dobbiamo poi dimenticare che l’ospedale di Legnano è un riferimento per la Cardiochirurgia e la Neurochirurgia, diventando così punto di approdo anche per utenti di altri territori”.

La situazione critica è stata determinata in particolar modo dalle patologie acute, in parte tipicamente stagionali, legate all’apparato respiratorio. Lunghe le attese di molti utenti sulle poltroncine del pronto soccorso, arrivate anche a superare le dieci ore. Per tutta la giornata del 28 dicembre, l’indice di affollamento di riferimento non è mai andato per una sola volta al di sotto del “gravemente sovraffollato”, con picchi oltre il limite alle 11 del mattino, tre le 13 e le 15 e poi ancora alle 19.

Ieri si è riproposta la stessa situazione, con una media di 200 accessi e un’elevata presenza di codici rosso e giallo. Proprio per provare a decongestionare il pronto soccorso, è partita una campagna per la gestione delle patologie respiratorie più diffuse in questo periodo: dalle 20 alle 8 nei giorni feriali e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi e prefestivi, è stato istituito un numero di telefono, il 116117, attraverso il quale gli operatori metteranno in contatto l’utente con un medico che, al telefono, stabilirà se l’utente ha bisogno di una visita presso un hotspot infettivologico. L’azienda ospedaliera di Legnano ha attivato due hotspot, uno a Legnano e uno ad Abbiategrasso, dove nel caso il personale medico si prenderà cura del paziente visitandolo ed effettuando i primi accertamenti, se necessari, come tampone, ecografia di primo livello e prescrivendo le terapie o gli eventuali ulteriori accertamenti.