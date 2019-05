Abbiategrasso (Milano), 9 aprile 2019 - Sarà un weekend ricchissimo di eventi, quello abbiatense. Si comincia da un viaggio sensoriale per prendere piena e reale coscienza di uno dei lati più oscuri dell'umanità, la prostituzione. Domani, dalle 19 alle 23, sabato, dalle 17 alle 23 e domenica, dalle 10 alle 19, nei Sotterranei del Castello Visconteo si svolgerà "No Body. Viaggio sensoriale attraverso la tratta e lo sfruttamento della prostituzione". Vietata ai minori di 14 anni, inserita nel tour di sensibilizzazione promosso da Associazione Lule Onlus e Compagnia Teatrale Favola Folle, con il sostegno di Fondazione Ticino Olona e il patrocinio del Comune di Abbiategrasso, l'installazione teatrale intende spingere il pubblico a fare i conti con il fenomeno, costringendo a guardare oltre il velo dell'apparenza, le responsabilità di ogni singolo componente della società. A ingresso gratuito, lo spettacolo durerà 45 minuti, durante cui gruppi di 25 persone alla volta, attraverseranno cinque spazi, dove incontreranno cinque attrici che li accompagneranno in un viaggio. Nel corso di ogni singola giornata sono previsti diversi orari d’ingresso, per cui è consigliata la prenotazione. Per effettuarla e per informazioni, telefonare al 3929939299 oppure scrivere a info@favolafolle.com. In alternativa, consultare la pagina Facebook dell'iniziativa. La prenotazione può essere effettuata anche online sul sito Eventbrite.it. Ma con l'avvicinarsi della Festa della Mamma di domenica non potevano mancare gli eventi a tema. Domani (venerdì), dalle 17, nella sede dell'asilo nido Artinfanzia, in via Dante 110, si svolgerà "Ti voglio bene mamma", laboratorio creativo indirizzato a bambini dai 5 ai 10 anni, durante cui i piccoli partecipanti potranno creare con la pasta di Fimo un regalo per la propria mamma. Partecipare al laboratorio costa 15 euro. La prenotazione è necessaria e si può effettuare mandando un messaggio mediante la pagina Facebook di Artinfanzia oppure tramite WhatsApp, al 3938036174. In alternativa, scrivere a artinfanzia@gmail.com. Mentre domenica, dalle 15, sempre in via Dante, Monelli in Cucina e Artinfanzia organizzano "Mamma, cuciniamo insieme?", laboratorio di cucina a quattro mani, pensato per la Festa della Mamma. Bambini dai 3 ai 10 anni e le loro mamme saranno invitati a unirsi per cucinare gnocchi, polpette e muffin, da gustare insieme. Giochi e divertimento caratterizzeranno le pause tra una ricetta e l'altra. Ogni bambino preparerà, poi, un regalo da consegnare a fine laboratorio alla mamma, mentre al termine della giornata sarà scattata una foto ricordo, consegnato un diploma di chef e un ricettario per replicare le pietanze cucinate nelle proprie case. Partecipare a questo laboratorio costa 30 euro. La prenotazione è obbligatoria. Per effettuarla, bisogna compilare il modulo in fondo la pagina della sezione laboratori del sito internet monelli in cucina.com. Di nuovo domenica, alle 16.30, in Viale Cattaneo 64, si terrà "Festa della Mamma. Afternoon Tea a Villa Umberto". Organizzata dalla teeria abbiatense Tête à Thè e dalla stessa Villa Umberto 1896, nel corso dell'iniziativa si potranno gustare un cocktail freddo a base di tè, tramezzini, scones con crema e marmellata, piccola pasticceria e crostata con fragole. Il tutto accompagnato da un tè nero cinese profumato alla rosa. Prendere parte all'appuntamento costa Il prezzo è di 25€ a persona. I posti sono limitati per cui è necessario prenotare inviando un messaggio mediante le pagine Facebook della teeria e della villa, oppure scrivendo a info@teeria.it o eventi@villaumberto.it. Largo al fumetto. Per il secondo anno consecutivo, Emanuele Leone e la sua scuola di fumetto Emacomics trasformeranno Abbiategrasso in una enorme nuvola parlante. Domani e domenica 12 maggio, infatti, la città sarà teatro di mostre, laboratori, incontri con autori, cosplay (travestirsi come i protagonisti di fumetti, cartoni, cinema e TV) e giochi, appartenenti a "Le Vie del Fumetto", festival abbiatense. Organizzato da Emacomics stessa e Confcommercio Abbiategrasso, in collaborazione con i negozianti della cittadina, in questa edizione sarà dato spazio a nuovi autori e opere. Nei locali McDonald's Abbiategrasso, in via Dante 101, bar Piccadilly, in Piazza Marconi 68, e nella sede di Emacomics, in Corso San Pietro 36, saranno presentate, infatti, nuove pubblicazioni tra cui, sabato 11, quella di tavole firmate da Franco Luini per l'imminente Adunata del Centenario degli Alpini, a Milano. Lo stesso giorno, alle 17, al bar Piccadilly, si terrà un aperitivo con autori e musica dal vivo. Quest'anno, fra le mille sfumature della kermesse sarà accentuata, poi, quella benefica. Nel corso della due giorni, difatti, gli allievi di Leone saranno disponibili a realizzare, dietro offerta libera, disegni dal vivo su richiesta, il cui ricavato sarà devoluto al progetto di un "parco inclusivo" cittadino del gruppo I Sognatori di Abbiategrasso. Medesimo scopo avrà il ricavato della caccia al tesoro di domenica 11, che porterà i partecipanti in tutte le aree espositive del festival, mediante cui vincere un anno gratuito di Monaldo. La partenza è fissata alle 10, dal negozio in via Dante, dove si terranno anche le iscrizioni, accompagnate da una gustosa colazione. Per informazioni, visitare la pagina Facebook di Emacomics. Ma questo sarà anche il weekend della grande adunata alpina. Cento sono gli anni passati dal termine della Grande Guerra. Quasi cento sono quelli compiuti dall'Associazione Nazionale Alpini. Per l'occasione, in concomitanza con la milanese Adunata del Centenario degli Alpini, sabato 11 maggio, il Gruppo Alpini Abbiategrasso, che si avvicna anche lui ai cento anni dalla nascita, inaugurerà il cittadino monumento "Dei Centenari". La giornata inizierà alle 10.30, con il raduno in Piazza Garibaldi a cui seguirà una esibizione di cori e fanfare. Alle 11.20 partirà, quindi, il corteo che, dopo essere passato in Piazza Marconi, a raccogliere il Gonfalone della Città di Abbiategrasso, alle 11.45, si fermerà in Piazza Vittorio Veneto, dove sarà inaugurato il nuovo monumento. Il corteo riprenderà la sua marcia alle 12.30, dirigendosi di nuovo verso Piazza Marconi, dove si ascolteranno discorsi delle autorità e si saluterà il Gonfalone, per proseguire, poi, fino al Parco degli Alpini. I festeggiamenti proseguiranno nel pomeriggio, con il concerto itinerante per le vie della città, che vedrà esibirsi insieme la Fanfara di Accumoli, il Coro della sezione Ana di Trento e il Coro Fameja Alpina. I tre gruppi saranno protagonisti anche del grande concerto corale e strumentale, previsto alle 21, nell'ex convento dell'Annunciata, in via Pontida 22. Quattro giocatori divisi in due coppie, due mazzi di carte francesi e due pozzetti disposti a croce da cui pescare. Questa la spiegazione molto semplificata del Burraco, celebre gioco di carte protagonista di un torneo, previsto domenica 12 maggio, nello Spazio Ipazia, in Vicolo Cortazza 10, in Abbiategrasso. Organizzato dall'associazione culturale cittadina Iniziativa Donna, l'accreditamento al gioco si svolgerà alle 14.30, mentre il torneo si aprirà alle 15. Al termine, saranno premiati i primi tre classificati e si potranno gustare alcune golosità. L'iscrizione al torneo costa 10 euro. Il ricavato sarà devoluto a progetti in corso di Iniziativa Donna. Per prenotazioni, telefonare al negozio L'Altra Libreria, allo 0294969983, oppure al 3515920238 e al 3336714904. Su Facebook è disponibile anche una pagina dedicata all'evento Ma ci saranno eventi anche a Morimondo. Sarà devoluto al progetto Rotary International End Polio Now per l'eradicazione della poliomielite, il ricavato di "Requiem di Mozart", concerto previsto venerdì 10 maggio, a Morimondo. L'appuntamento è per le 21, nella celebre Abbazia del paese, in Piazza San Bernardo 1. Organizzato dai club Rotary di Abbiategrasso, Carioli e Mede di Vigevano, diretto dal Maestro Mauro Ivano Bernaglia, il concerto vede impegnato il coro da camera e l'orchestra dell'Accademia Concertante d'Archi, di Milano e la partecipazione straordinaria del Maestro Lorenzo Meraviglia, con il violino Omobono Stradivari del 1730/40. Nel corso della serata si potrà assistere anche alle esibizioni dei cori Schola Cantorum "Ars Nova" di Cerro Maggiore, Corale Polifonica San Leonardo Murialdo di Milano, Coro Vallongina di Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza e Coro Città di Desio. Assistere al concerto costa 25 euro. I biglietti possono essere acquistati venerdì stesso all’Abbazia di Morimondo oppure al Centro S. Maria, in via S. Maria 80, a Vigevano, nella libreria "Le mille e una pagina", in corso Garibaldi 7, a Mortara, nei tre negozi di Abbiategrasso Gorla Utensili S.R.L., in via Dante, Giorgio Losa Abbigliamento, in Corso Italia 52, e Tipoy Abbigliamento, in Corso XX Settembre 15.