Abbiategrasso al canapo. Si corre il 45° Palio. Chiara il fantino da battere

Anticipato, la scorsa settimana, dalla sfilata in costumi medievali e dal momento di premiazione degli studenti che hanno disegnato il Cencio per l’edizione numero 45, questo pomeriggio al campo annesso al quartiere fieristico si correrà il Palio di San Pietro. La corsa sarà preceduta, in mattinata, dalla messa nella chiesa di San Pietro, seguita dalla benedizione sul sagrato di cavalli e fantini. Fantini che poi in corteo raggiungeranno piazza Marconi per la firma del regolamento della manifestazione alla pari dei capitani di contrada e del mossiere. La manifestazione riprenderà alle 16 con la sfilata dal Castello al campo di gara, in via Ticino. Prima della gara, prevista dalle 17.30, ci sarà una esibizione degli sbandieratori e dei musici di Fenegrò e il saluto delle autorità. Le due ultime edizioni del Palio di San Pietro sono state vinte dalla contrada Nuova Primavera, che era riuscita nell’intento di conquistare il Cencio che le mancava da ben vent’anni. In entrambe le occasioni la contrada si era presentata al via della corsa con il fantino Nicolò Chiara. E Chiara sarà nuovamente quest’oggi al canapo per difendere i colori della contrada detentrice del trofeo. Monterà il cavallo Att’acconzas.

I suoi avversari saranno i fantini Alessandro Ceromino detto "Zeffiro", ingaggiato dalla contrada del Gallo (già vincitore al Palio abbiatense nel 2021 con la contrada San Rocco), Alessandro Chiti detto "Voragine" (contrada Legnano) già vincitore nel 2013 e nel 2015, il giovane legnanese Filippo Belloni (contrada Piattina), reduce da una brillante prestazione nel Memorial Pioli di Castel del Piano, e Gabriele Puligheddo detto "Granito" (contrada San Rocco).

Chiara cercherà quest’anno di avvicinarsi al record di Renato Giliotti, detto "Malanca", che vinse il Palio per quattro anni di fila, dal 1986 al 1989 difendendo sempre i colori della contrada Legnano. A dare la mossa dopo che cavalli e fantini si saranno posizionati dietro il canapo sarà Gennaro Milone, uno tra i più esperti mossieri del mondo dei palii e delle corse, più volte presente a Legnano e a Siena. Per Milone, alla sua quarta presenza consecutiva al campo di gara del quartiere fieristico abbiatense, questo è l’ultimo impegno stagionale dopo aver già diretto le riunioni di addestramento che hanno preceduto l’ultimo palio di Legnano, il palio di Ferrara e quello di Castiglion Fiorentino. La contrada che non vince il Palio da più anni è la Piattina, che ottenne l’ultimo suo successo nel 2012.

Giovanni Chiodini