A teatro la pièce sul maestro Rodari

"Parleremo della Uboldo degli anni Quaranta, della scuola del paese, della trattoria La Passeggiata, della famiglia Comi, della maestra Eugenia Melegari in Legnani, di don Mario Tronconi, della Cascina Regusella, del piccolo Giampiero Zaffaroni, e di molto altro ancora". Esordisce così Alessandro Colombo, giornalista, autore e protagonista dello spettacolo "Io, il favoloso Gianni - La vera storia della mia prima vita da maestro straordinario". Il debutto a Castano Primo, e venerdì 24 gennaio, alle 21 al Teatro San Pio di Uboldo, si replica. La pièce è tratta dal libro scritto da Colombo, con la consulenza editoriale di Sara Hamcho, per Macchione Editore. "Io, il favoloso Gianni" - spiega l’autore - racconta gli anni giovanili di Rodari partendo dal registro di classe dell’anno scolastico 1942/43 ritrovato nella scuola di Uboldo, dove lo scrittore insegnava. Lo spettacolo teatrale segue il libro nato, quasi per caso, dopo essere rimasto per mesi nel cassetto, fino a quando l’entusiasmo e la curiosità di una giovane studentessa, Sara Hamcho, non mi sprona a riprenderlo dandomi il coraggio per lanciarmi in questa nuova avventura". Sul palco la cooperativa Fiore che ride: insieme a Colombo che interpreta il giovane Rodari, Silvia Chiaravalle, che interpreta poesie e filastrocche dello scrittore. S.V.