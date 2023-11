A dicembre controlli rafforzati

Controlli rafforzati a Busto Arsizio da parte della Polizia locale in vista del periodo natalizio. Si chiama "Dicembre in sicurezza" e si tratta di servizi di polizia stradale e di sicurezza urbana straordinari, serali e notturni, che saranno attivati nel periodo tra il 1° e il 17 dicembre, finanziati da Regione Lombardia nell’ambito di un accordo che verrà sottoscritto a breve anche da altri comuni. L’atto è stato approvato in giunta l’altro giorno, proposto dall’assessore alla Mobilità Salvatore Loschiavo e si pone l’obiettivo di pianificare la realizzazione di servizi straordinari, serali e notturni, in aggiunta a quelli ordinari, che avranno lo scopo di migliorare la sicurezza e la vivibilità delle città in occasione del periodo prenatalizio. Non sono previsti oneri a carico dell’amministrazione comunale, saranno invece assegnate risorse dalla Regione.