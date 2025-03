A Busto Garolfo i luoghi del Manzoni

Apre con una mostra sui luoghi manzoniani l’edizione 2025 della fiera primaverile di Busto Garolfo. Questa sera, presso la sala civica di via Magenta, il Centro studi territoriali Athene di Cuggiono in collaborazione con il Gruppo di ricerca storica di Busto Garolfo presenteranno una mostra che illustra i luoghi frequentati da Manzoni o citati nei Promessi Sposi dell’Altomilanese. Dalla casa dell’Innominato e di Giulia Beccaria situate nel comune di Castano Primo si passa per Arconate dove viveva la famiglia nobile degli Arconati che vantava una stretta amicizia con lo scrittore milanese. Il precorso della mostra che abbraccia anche Arluno e Castellazzo de Barzi si conclude a Busto Garolfo dove il legame con Manzoni trova posto nella famiglia Litta Modignani la cui bambinaia, Emilia Luti, svolgeva anche il compito di correttrice di bozze dei Promessi Sposi. La mostra allestita presso la villa Brentano in via Magenta sarà visitabile durante tutto questo fine settimana e fino al 15 marzo negli orari di apertura della Biblioteca civica.

Paolo Mattelli