Il TEDx di Legnano già sold out: tra gli speaker anche Alexia, Filippo Poletti e Francesca Delogu

Milano, 8 aprile 2024 – Undici professionisti e tre protagonisti di livello per un’edizione già sold out e di livello. Tutti per la felicizia, ovvero la felicità e l’amicizia, il titolo della sesta rassegna TEDx a Legnano, in programma per sabato 13 aprile.

Dalle 14 alle 19 sul palco di TEDx largo spazio a idee, contenuti, proposte, provocazioni al teatro Talisio Tirinnanzi di Legnano: punte di diamante dell’evento saranno Alexia, la cantante di “Happy” e una delle più ascoltate dai giovani dei primi anni 2000, l’influencer delle notizie positive di LinkedIn Filippo Poletti, che è anche il giornalista più seguito sul social media dei professionisti e il prestigiatore Andrea Paris. A completare il parterre altri undici professionisti che sul bollone rosso condivideranno, in una finestra temporale di massimo 13 minuti ciascuno, idee di valore.

Tutti i nomi degli ospiti

Tra loro Mirco Cervi, Group Chief Digital Officer per Dexelance, Carlo Albini che per Enel ha unito la figura dell’Hr al quella dell’ingegnere; poi Paolo Cervari, copywriter, romanziere, comunicatore, coach, consulente direzionale e filosofo consulente. Ancora Francesca Delogu, giornalista e autrice, Michelangelo Di Maio Bancassurance manager, Massimiliano Gennari, B2B Digital Marketing Specialist, Giancarlo Sabatti Fausti, arteterapeuta, performer, attore, educatore e clown.

Con loro anche Guido Tahra, filosofo e scrittore, Alessandra Todisco, general manager, Fausto Turco, ex ciclista, fondatore e CEO di tre società legnanesi e Elisa Verrecchia language coach & soft skills trainer aziendale.

Tra i partner dell'evento Amica Chips, il brand italiano di patatine con sede a Castiglione delle Stiviere, che ha nel suo nome l'amicizia, tema del TEDx Legnano.

“Il tema portante della rassegna è appunto la felicizia, soprattutto in un periodo come quello attuale segnato dai postumi della pandemia e che vede la cronaca estera dominata dai conflitti - ha spiegato Enrico Piacentini, organizzatore del TEDx Legnano – Per questa ragione, a 20 anni esatti dalla nascita negli Stati Uniti del celebre format del TED, abbiamo deciso di lanciare a Legnano 14 riflessioni su come sia possibile immaginare un presente e un futuro dominato dalla felicità e dall'amicizia".