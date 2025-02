Mostra di costruzione di mattoncini Lego, la più grande in Europa: dove, quando e biglietti

Rescaldina (Milano), 21 febbraio 2025 – Amanti dei Lego, siete pronti? Inaugura oggi la Mostra di costruzioni di mattoncini Lego – la più grande in Europa – nel Centro Commerciale Rescaldina (via Palmiro Togliatti, Ingresso Parcheggio coperto, piano terra), in provincia di Milano. Su una superficie di ben 1500 m², l’evento propone oltre 100 modelli incredibili, realizzati con 8 milioni di mattoncini. E sarà visitabile fino al 13 aprile.

La prima mostra è stata inaugurata nel 2013 e, negli ultimi 5 anni, è stata visitata da oltre 5 milioni di persone in 10 paesi europei. Molti modelli, comprese le costruzioni da oltre un milione di mattoncini colorati, sono stati progettati e costruiti proprio per le nostre mostre in Italia che, in totale, contengono 10 milioni di pezzi, trasportati da 10 camion. E' proprio questo a renderla la più grande mostra di questo tipo in Europa.

Al centro commerciale di Rescaldina, i visitatori potranno ammirare opere straordinarie, tra cui edifici in scala gigante, figure in 3D e riproduzioni di luoghi notissimi, come il Duomo di Milano e aerei, come il Boeing 747 in scala 1:7 . Ma ci sono anche gli eroi delle fiabe fatti con i Lego, l’area Star Wars, le riproduzioni di famose opere d’arte e persino una lezione di anatomia con parti del corpo umano ricostruite con i mattoncini.

Non solo, la mostra offre a tutti i visitatori, adulti e bambini, la possibilità di costruire e giocare con i mattoncini Lego. Per imitare i modelli o crearne di nuovi. Nella fun park l'età non conta. Sarà infatti presente anche la zona Duplo per i più Piccoli.

Il Duomo di Milano

Una cattedrale gotica in marmo, senza dubbio uno degli edifici più famosi d'Italia e d’Europa, che ogni turista che arriva in c ittà deve vedere. È una delle chiese più grandi del mondo. La facciata del Duomo di Milano è stata costruita interamente con mattoncini Lego, preservando i più piccoli dettagli architettonici. Il Duomo in scala 1:24, per costruirlo sono stati utilizzati oltre 100.000 mattoncini. Oltre alla facciata stessa, è stata parzialmente costruita anche la piazza della cattedrale. Insieme ai turisti che ammiravano la bellezza e l’unicità della cattedrale.

Il Duomo di Milano con i mattoncini Lego

lI Campidoglio

Situato sulla Collina del Campidoglio a Washington, svolge la funzione di sede del Congresso degli Stati Uniti. L'edificio del Campidoglio è stato completato nel 1863 e ancora oggi rimane un simbolo della democrazia americana. Il modello è costruito con 1.236.000 mattoncini LEGO® e copre una superficie di 25 m². La sua costruzione ha richiesto 6 anni.

Campidoglio Stati Uniti con i mattoncini Lego

Gli eroi delle fiabe Non solo i bambini troveranno un'area fiabesca incredibile, piena di colori e allegria. Potremo vedere, tra le altre cose, un paese delle meraviglie ispirato alla serie My Little Pony, un'isola ispirata al film Angry Birds, un mondo misterioso e magico ispirato a Alice nel Paese delle Meraviglie, ai Mumin e molto altro…

My Little Pony in mattoncini Lego

Gotham City

Una città immaginaria che appare nei fumetti, conosciuta come la residenza di Batman. Il nome Gotham è un soprannome di New York usato fin dall'inizio del XIX secolo. Il modello di Gotham City occupa 20 m² ed è costruito con 500.000 mattoncini.

Torre di Pisa

Una delle costruzioni più famose al mondo. Il campanile della cattedrale, con la sua caratteristica inclinazione, è visitato da 10 milioni di turisti ogni anno ed è stato inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il modello impressiona per le sue dimensioni - ha più di 2,5 metri di altezza - e per i dettagli straordinari. La costruzione è realizzata con 200.000 mattoncini.

Big Ben

La torre dell'orologio di 96 metri, parte del Palazzo di Westminster a Londra, è un vero gioiello architettonico. Il modello presentato è impressionante sia per l'attenzione ai dettagli che per le dimensioni, con un'altezza di 2,5 metri. Il Big Ben è stato costruito con più di 77.000 mattoncini in scala 1:40.

L’universo di Star Wars

Gli organizzatori hanno preparato un'area speciale ispirata a Star Wars. I fan di Guerre Stellari troveranno una ricca selezione di modelli dedicati alla saga più famosa del mondo. Lo Star Wars™ District è una collezione di figure che raffigurano astronavi, scene, personaggi, armi, basi e le battaglie più iconiche di questa serie di culto.

Star Wars in mattoncini Lego

Il corpo umano – Una lezione diversa di biologia

I modelli costruiti con mattoncini LEGO® rendono l'apprendimento più semplice e divertente. Si possono osservare gli organi principali, come il cervello e il cuore, oltre all'apparato respiratorio, al sistema digestivo e allo scheletro umano.Gli affascinanti modelli che mostrano la struttura dei sistemi e degli organi interni del corpo umano permettono ai più piccoli di imparare il funzionamento dell'organismo e agli adulti di ripassare le proprie conoscenze di anatomia e fisiologia.

Il corpo umano in mattoncini Lego

Figure in scala 1:1

Le figure degli eroi realizzate in scala 1:1 garantiscono un'impressione indimenticabile. Si possono ammirare le riproduzioni di Spider-Man, Iron Man e Hulk, alte più di 2,5 metri. Non solo i personaggi di fantasia sono stati costruiti con mattoncini Lego, ma anche il famoso compositore Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin e Niccolò Copernico, il celebre astronomo, a grandezza naturale.

Spiderman con i mattoncini Lego

Mosaici realizzati con mattoncini

È possibile raccogliere migliaia di piccole mattoncini in un unico luogo e farli diventare un'opera unica e coerente? Gli instancabili costruttori della Mostra ci sono riusciti. Sarà possibile visitare una mostra di immagini ricreate con i mattoncini Lego: La persistenza della memoria di Salvador Dalì, L'Urlo di Edvard Munch, Monna Lisa di Leonardo da Vinci, I Girasoli – Vincent van Gogh.

Dal 21 febbraio al 13 aprile 2025 Da lunedì a dom enica, festivi compresi, dalle 10 alle 20.

I biglietti possono essere acquistati online sul sito cliccando sull’icona Acquista il biglietto online ed anche presso le biglietterie della Mostra negli orari di apertura della stessa. Acquistando il biglietto per la Mostra di mattoncini Lego sarà possibile accedere alla mostra 3D Trick Gallery con uno sconto del 50%.

Biglietto nei giorni feriali

Biglietto: 11 euro (due mostre 16,50)

Biglietto 2+2 e più: 10 euro (due mostre 15 euro)

Biglietto fine settimana e festivi

Biglietto: 12 euro (due mostre 18)

Biglietto 2+2 e più: 11 euro (due mostre 16,50 euro)

Bambini di altezza fino a 95 cm 1,00 euro

Biglietto Combo è valido per entrambe le mostre nello stesso giorno

Biglietto 2 + 2 e più” è valido per un minimo di 4 persone, di cui al massimo di 2 adulti