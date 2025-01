Abbiategames al Castello Visconteo: due giorni di giochi e puro divertimento

Abbiategrasso (Milano) – Sabato 11 gennaio, al Castello Visconteo di Abbiategrasso, in Piazza Castello, si aprirà la seconda edizione della manifestazione ludica Abbiategames. Organizzata dalla Consulta Giovani del Comune, in collaborazione con i negozi locali Gamerland Abbiategrasso e Black Lotus e rivolta ad appassionati di giochi da tavolo, neofiti e curiosi, la kermesse, a ingresso gratuito, terminerà domenica 12 gennaio. Sabato, dalle 10 alle 22, e domenica dalle 10 alle 19 saranno proposti giochi di ogni tipo e tutte le età. L’evento coinvolgerà gli spazi coperti del Castello.

I Sotterranei, la Sala Consiliare e la Biblioteca civica. In particolare, sabato 11, tra le varie iniziative, si svolgeranno il torneo e dimostrazioni di Magic e una dimostrazione di One Piece, mentre l'editore locale Grumpy Bear presenterà i suoi giochi di ruolo.

Domenica 12, invece, gli appassionati di fantasy potranno partecipare al torneo competitivo di Dungeons & Dragons, proposto da Spazio Gioco e Dadi Ducali, in cui otto squadre si sfideranno in arene o scenari, supervisionate da master. Per informazioni e iscrizioni, scrivere su Whatsapp o Telegram (3451747673). Domenica 12, alle 11, si potrà partecipare anche al torneo Abbiategames Disney Locarna di Gamerland Abbiategrasso, che mette in palio 1 Elsa Enchanted come primo premio e quattro scatole di case azzurre. Le iscrizioni al torneo inizieranno alle 10.30. ll costo è 35 euro, con busta in omaggio per chi paga con Paypal o porta amici e familiari, oppure 40 euro, pagando sul posto.