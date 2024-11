Legnano capitale italiana del basket "Special Olimpics"

Legnano (Milano), 29 novembre 2024 - Il grande sport fa tappa a Legnano, che domenica 1° dicembre si trasformerà nella capitale italiana del basket "Special Olympics". Sui parquet del PalaParma e del PalaDante andranno in scena gli incontri di *Divisioning* in vista del Torneo “Special Basket 2025”, un appuntamento che promette spettacolo, inclusione e sportività. L’evento, organizzato dalla società "Castoro Sport" in collaborazione con i "Legnano Knights", rappresenta un momento chiave per definire i gironi del torneo che prenderà il via a gennaio 2025. Ma è anche molto di più: è una celebrazione dello sport inclusivo, che unisce atleti con e senza disabilità sotto il segno del basket unificato.

Dalle 9:30 alle 15:00, il pubblico potrà assistere alle gare che vedranno protagoniste 22 squadre provenienti dall’area Nord-Ovest d’Italia, sotto la supervisione dello Staff Tecnico Nazionale di "Special Olympics Italia". Tra gli ospiti ci saranno il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, la presidente della "Castoro Sport", Carmen Colombo, e il presidente dei "Knights", Marco Tajana.

Oltre 270 atleti, accompagnati dai loro allenatori e volontari, si contenderanno il campo, portando avanti i valori di integrazione e amicizia che caratterizzano il movimento "Special Olympics". La "Castoro Sport", con una delegazione di 15 atleti suddivisi in due squadre, sarà guidata dall’allenatore Roberto Raimondi e sostenuta da volontari e famiglie. Il primo incontro, alle 10:00 nella palestra di via Parma, sarà inaugurato proprio dalla squadra legnanese. In un momento di grande portata simbolica, gli atleti saranno affiancati dai giovani giocatori delle giovanili dei "Knights", secondo la formula del basket unificato. Il basket unificato, cuore pulsante di questa giornata, vede scendere in campo squadre composte da atleti con e senza disabilità, denominati rispettivamente “atleti” e “partner”. Questo modello non è solo una forma di competizione, ma un potente mezzo per abbattere barriere e costruire amicizie autentiche.