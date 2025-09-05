Santa Rosa da Lima: Abbiategrasso celebra la patrona con la comunità sudamericana

Abbiategrasso (Milano) , 5 settembre 2025 - Si celebrerà domenica 7 settembre la festa di Santa Rosa da Lima, patrona di Abbiategrasso e figura alla quale sono profondamente legate le comunità peruviana e filippina.

L’edizione di quest’anno, la ventesima, organizzata dalla *Pro Loco* con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso, del Consolato peruviano di Milano e del Gruppo Santa Rosa de Lima. Il programma è ricco di appuntamenti e prenderà il via alle 9:30 in piazza Marconi con l’apertura del mercatino. Dalle 15 spazio ai bambini con animazioni e la tradizionale “pignata”. Alle 18, dopo la celebrazione della Santa Messa, inizieranno gli spettacoli folkloristici con il coinvolgente gruppo latinoamericano *Retono Andino e la performance dell’artista italo-peruviano Davide Avila.

Tra le realtà coinvolte figurano l’associazione di infermieri peruviani in Italia, rappresentata da Estela Inga, l’associazione Alta Salud SAC* guidata da Giuseppe Calore, l’associazione socio-culturale peruviana Ayllu, oltre ai gruppi di danza sudamericana e agli artisti ospiti. Prevista la presenza della console peruviana, Ana Teresa Lecaros Terry e di rappresentanti del Consolato filippino.. La festa di Santa Rosa da Lima ad Abbiategrasso non è solo un momento religioso, ma anche un’occasione di incontro tra culture. La comunità sudamericana – in particolare quella peruviana – rappresenta infatti una delle presenze straniere più significative della città. Il progetto nato vent’anni fa intende favorire l’integrazione, la conoscenza reciproca e la valorizzazione delle tradizioni.

