Nutella incorona Varenna: è il simbolo della Lombardia sui vasetti dedicati alle bellezze d’Italia

Varenna (Lecco), 18 aprile 2025 – Simbolo del lago di Como, ma anche di Nutella. Varenna, la Piccola perla del lago di Como, è stata scelta per essere raffigurata sui barattoli della Nutella.

I creativi di Ferrero l'hanno eletta come simbolo della Lombardia per le confezioni da collezione delle nuova serie “Nutella buongiorno – In Italia, il buongiorno è meraviglioso”. Si tratta di una campagna promozionale in collaborazione con Enit, l'Agenzia nazionale del turismo italiano. Per ogni regione d'Italia è stato scelto un luogo simbolo con cui decorare i barattoli di Nutella: la Costa dei Trabocchi per l'Abruzzo, l'Alpe di Siusi per l'Alto Adige, Castelmezzano per la Basilicata, Capo Colonna per la Calabria... E appunto Varenna per la Lombardia. Non è una prima assoluta per la Piccola perla del Lario, già finita sui vasetti di Nutella nel 2020, ma con una generica indicazione: “Lago di Como”. Ora invece oltre alla foto dello splendido borgo sul lago all'alba, c'è pure il nome, Varenna.

“Ieri mattina ho ricevuto un omaggio molto goloso in occasione del lancio della nuova campagna ‘Nutella buongiorno’ - racconta il sindaco Mauro Manzoni -. E' il vasetto di Nutella con l'immagine e l'indicazione di Varenna. Quello che ogni volta mi sorprende è che Varenna, ancora una volta, viene scelta liberamente, senza che sia stata avanzata da parte nostra alcuna richiesta. È una grande soddisfazione rappresentare la Lombardia in un progetto di valorizzazione nazionale così importante. Questo riconoscimento non solo conferma il valore paesaggistico e architettonico del nostro borgo, ma racconta come bellezza e prodotti tipici di qualità siano gli aspetti che dell'Italia più vengono apprezzati nel mondo. E Varenna è tra queste eccellenze”.