Merate, i volontari raccolgono 300 chili di rifiuti in due ore

Merate, 18 marzo 2024 - In poco più di due ore sono stati raccolti oltre 300 chili di rifiuti abbandonati nell’ambiente. L’iniziativa è stata organizzata dall'associazione PlasticFree Lecco, attiva sul territorio da tre anni.

Ieri, in particolare, il lavoro si pulizia si è concentrato nella zona di Brugarolo, in collaborazione con comune di Merate e Silea. Da tempo si stanno svolgendo giornate di pulizia ambientale, che avvengono ormai quasi tutte le domeniche in diversi comuni della provincia di Lecco.

Con risultati notevoli, sia dal punto di vista della concreta pulizia degli ambienti, che dell’educazione ad averne cura.