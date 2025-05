Falciata sulla provinciale, anziana gravissima

Lotta per la vita Rosanna, una pensionata vedova di 79 anni che ieri pomeriggio è stata investita sulla Sp 54 a Monticello Brianza. A travolgerla è stato un automobilista di 74 anni di Barzanò, al volante di una vecchia Panda. Rosanna era andata in un bar proprio di fronte a casa per comperare le sigarette. Stava rientrando, ma mentre attraversava la provinciale il 74enne l’ha falciata. "Non l’ho vista, era lontana dalle strisce pedonali", si è affrettato a giustificarsi lui con i carabinieri, che ora stanno accertando la dinamica dell’incidente e il punto esatto dell’impatto e verificando se veramente Rosanna non si trovasse in prossimità di un attraversamento pedonale. Rosanna è stata sbalzata prima sul cofano e poi sul parabrezza dell’utilitaria che ha sfondato; infine è stata scaraventata a una decina di metri di distanza sull’asfalto della Paderno-Monticello. L’hanno soccorsa i sanitari dell’eliambulanza di Milano e dell’autoinfermieristica, con i volontari della Croce bianca di Merate e della Croce rossa di Busnago. Era incosciente. I primi soccorritori riferiscono di "un trauma cranico, al torace, schiena, bacino e ad un arto inferiore". Rosanna, dopo essere stata rianimata e stabilizzata, è stata trasferita d’urgenza in ospedale, al San Gerardo di Monza, con l’eliambulanza. Adesso è ricoverata in Terapia intensiva e la prognosi rimane estremamente riservata. L’investitore è stato sottoposto all’alcoltest, risultato negativo, ma gli è stata sequestrata l’auto. Per consentire ai soccorritori di intervenire in sicurezza e svolgere i rilievi, i carabinieri hanno dovuto temporaneamente chiudere un tratto di provinciale. D.D.S.