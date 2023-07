Lecco, Tiromancino gratis in piazza Garibaldi: tutte le informazioni

Lecco, 28 luglio 2023 - Tutto pronto per il concerto gratuito dei Tiromancino che questa sera alle 21.30 si esibiranno in piazza Garibaldi, nell’appuntamento conclusivo del calendario eventi del mese di luglio Costellazioni culturali, organizzato e promosso dal Comune di Lecco.

La sera rientra nel best of tour della band italiana fondata da Federico Zampaglione nel 1989, una serie di concerti per portarne i più grandi successi sui palchi di tutta Italia, con tappe anche a Crotone, Foggia, Imola, Carrara e Taranto.

"Un concerto di grande richiamo, quello dei Tiromancino, che siamo certi saprà catalizzare l'attenzione e l'interesse di lecchesi e non solo e di rivolgersi ai giovani - spiega l’assessore alla Cultura, Simona Piazza - Con grande piacere promuoviamo una band celebre e amata, in linea con la nostra mission di realizzare eventi di qualità in città. L'appuntamento s'inserisce infatti in un calendario estivo ricco di highlight, in grado di entusiasmare un pubblico vasto ed eterogeneo, che Lecco è sempre più pronta ad accogliere e soddisfare”. L'evento è a ingresso libero e gratuito, in caso di maltempo, il concerto si terrà all'auditorium Casa dell'Economia di via Tonale, grazie alla collaborazione della Camera di Commercio di Como-Lecco. Per garantire l’ordine pubblico il Comune ha pubblicato un’ordinanza che istituisce il divieto di vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro o di metallo da parte dei pubblici esercizi, dei locali di pubblico spettacolo, di esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici e la loro detenzione dalle 19.30 di questa sera alle ore 00.30 di sabato 29 luglio in largo Europa, vicolo Della Torre, via Sauro, piazza Affari, piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, piazza Cermenati, piazza Mazzini, via Cornelio, vicolo del Torchio, vicolo Granai, via Carlo Cattaneo, via Montello, via Roma, via Cairoli, via Cavour, piazza Diaz, via Mascari, via Airoldi, via del Pozzo e via Anghileri.