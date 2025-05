Bullismo, spaccio e violenze domestiche. A Lecco 100 segnalazioni con YouPol da inizio anno

Lecco, 26 maggio 2025 – Triplicano a Lecco e provincia le segnalazioni a YouPol, il poliziotto digitale sempre in tasca. Nel primi quattro mesi e mezzo di quest'anno sono state 103: quasi una al giorno, il triplo delle 32 dello steso periodo dell'anno scorso.

YouPol

YouPol è un’app per smartphone, tablet e computer, nata nel 2017 come strumento pratico ed immediato di comunicazione fra cittadini e agenti della Polizia di Stato, per prevenire e contrastare il bullismo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la pandemia da Covid e il lockdow si è rivelata però molto utile anche per segnalare casi di violenze domestiche. L’App consente l’accesso con registrazione o in forma anonima e l’invio di messaggi e immagini direttamente agli operatori delle centrali operative delle questure. È possibile scegliere anche la lingua: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Come funziona

Tra le tipologie di segnalazioni possibili ci sono le voci “bullismo”, “droga”, “violenza domestica” o “altro”. L’applicazione viene gestita dal punto di vista operativo dagli agenti del Servizio Controllo del territorio della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato che, attraverso i colleghi delle Volanti delle 106 Questure del territorio nazionale, gestiscono l’implementazione del sistema, per aumentare la “prossimità digitale” verso i cittadini.

Il questore

“La crescita esponenziale dell’utilizzo dell’applicativo denota una maggiore conoscenza da parte degli utenti dell’esistenza di un’app per segnalazioni immediate di possibili fatti delittuosi, permettendoci al contempo di aiutare prontamente i cittadini che dovessero trovarsi in una situazione di difficoltà – spiega il questore di Lecco, Stefania Marrazzo -. È importante evidenziare, però, che l’applicazione YouPol non sostituisce i numeri di emergenza 112, il numero unico di emergenza, ma rappresenta una modalità smart di contatto con noi”.