Pusher arrestato. Decisiva la denuncia sull’app Youpol

Ti denuncio con l’app e funziona. Sabato pomeriggio alla centrale di polizia di Cremona è arrivato un messaggio in forma anonima sull’app Youpol. Qualcuno avvertiva che nei pressi di un parco cittadino c’era un ragazzo che spacciava. Sempre via messaggio gli agenti chiedevano maggiori informazioni e poi partivano per verificare quanto denunciato. Nel parco sono arrivati due poliziotti in borghese i quali, sulla base delle segnalazioni ricevute, hanno trovato un 23enne che corrispondeva alla descrizione fornita alla sala operativa. Gli agenti hanno proceduto al controllo del ragazzo, trovando nel suo marsupio 58 grammi di hashish, un bilancino e un involucro con cocaina. Il giovane è stato accompagnato in questura e gli agenti hanno effettuato una perquisizione a casa sua, dove hanno trovato altri 75 grammi di hashish. A questo punto il 23enne è stato arrestato e messo in guardina in attesa di processo. In questo caso, la collaborazione di chi ha segnalato è stata determinante e l’app della polizia ha dimostrato di essere un prezioso strumento. P.G.R.