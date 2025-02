Ritorna Yarn Bombing Barzanò, immersione nell'arte tessile a uncinetto e maglia

Barzanò (Lecco), 25 febbraio 2025 – Per tre giorni, il centro di Barzanò tornerà a stravolgersi e riempirsi di colore, con la quarta edizione del festival di fiber art a uncinetto e maglia Yarn Bombing Barzanò. Un fine settimana, da venerdì 6 a domenica 8 giugno, durante il quale un lungo percorso sarà trasformato in una unica grande mostra collettiva, in cui il pubblico si potrà immergere, interagire con le opere che invadono ogni spazio, vivere lo spazio urbano in un modo completamente nuovo e inedito.

Un progetto capace di coinvolgere ogni categoria di appassionati, e di valorizzare ogni livello di manualità e talento, dai più semplici fino alle vere e proprie opere d’arte. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti: dagli artisti tessili, fino agli appassionati di ogni età e provenienza, gruppi, associazioni, collettivi. Ognuno può realizzare una a più opere o installazioni, senza limiti di dimensione, prenotando uno spazio in cui lavorare su misura, oppure mettendolo a disposizione dell’organizzazione per valutare la migliore collocazione, lungo il circuito studiato per favorire la fruizione di ogni pezzo esposto.

È possibile partecipare con lavori di qualunque tema, colore, dimensione, scatenando la fantasia con opere di ogni colore, dimensione, forma e ispirazione. Ma allo stesso tempo, si può anche contribuire alla realizzazione di due grandi installazioni collettive, inviando uno o più pezzi tematici. La prima dedicata al bosco: animali, piante, fiori, uccelli, funghi e tutto quello che può ispirare la creatività. La seconda ha invece come tema lo stagno, in omaggio al gemellaggio tra Barzanò e Meziérès en Brenne. Anche in questo caso, possono essere realizzati pezzi da appoggio o da sospensione, con tutti i soggetti che popolano l’ambiente umido: ninfee e piante, rane, uccelli, pesci di acqua dolce.

Per informazioni è a disposizione la mail yb.barzano@gmail.com, oppure i profili social del festival, dove sono presenti le immagini delle scorse edizioni.