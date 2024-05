Barzanò, in mostra dieci anni di grandi artisti riprodotto in filato

Barzanò, 29 maggio 2024 - In occasione delle terza edizione di Yarn Bombing Barzanò, il festival della fiber art a uncinetto e maglia, organizzato dalla Commissione Cultura del Comune di Barzanò in collaborazione con la Pro Loco, che si svolgerà da venerdì 7 a domenica 9 giugno, sabato 1° giugno alle 17.00, all’interno della Canonica di San Salvatore, si inaugura la mostra delle opere di arte tessile dell’associazione Sul filo dell’arte.

L’esposizione celebra i dieci anni di attività dell’associazione di Vedano al Lambro, il cui talento si esprime nella riproduzione e reinterpretazione di opere d’arte realizzate a maglia e uncinetto. Ogni anno, il lavoro si concentra su un grande artista, di cui vengono minuziosamente replicate le opere più celebri e significative.

Il progetto 2024 è dedicato a Niki del Saint Phalle, intellettuale, pittrice e scultrice francese vissuta tra 1930 e 2002, celebre soprattutto per le sue grandi e colorate sculture femminili, le “Nanas”, la sua personalissima rappresentazione artistica della figura femminile. In mostra, ci saranno riproduzioni di grandi dimensioni, affiancate dal ciclo di opere del Giardino dei Tarocchi, realizzate da una selezione di artisti tessili, con i loro diversi e contrastati stili. I precedenti progetti dell’associazione di Vedano, sono dedicati all’artista giapponese Yayoi Kusama, con i suoi milioni di pois, e ai celebri cani di Jeff Koons. In mostra ci saranno inoltre, tra le tante opere, la maestosa riproduzione tridimensionale di Guernica di Pablo Picasso, la Stanza di Arles di Vincent Van Gogh, replicata a grandezza naturale, in cui ci si può immergere e farsi fotografare. Ma anche Dante Alighieri con la Selva oscura, e con la Selva chiara, quest’ultima parte opera dell’artista Rita Bagnoli.

La mostra, all’interno della Canonica romanica di via Castello, rimarrà allestita fino al 16 giugno, con i seguenti orari: sabato dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 21.00. Durante tre giorni dello Yarn Bombing, da venerdì 7 a domenica 9 giugno, sarà aperta dalle 10.00 alle 18.00. Negli orari di apertura sarà possibile lavorare e maglia e uncinetto insieme. Sono inoltre previsti due eventi: giovedì 13 giugno alle 20.30, “La magia del canto in cerchio. Laboratorio di circlesinging”, con Ornella Vinci, mentre domenica 16 giugno alle 17.00, in occasione del finissage, “Ensemble sonus e vox”, canto armonico con voce e movimento.

Si tratta del primo evento della terza edizione del festival dedicato all’arte tessile da strada, che per tre giorni invaderà tutto il centro di Barzanò. Yarn bombing, la cui traduzione significa “bombardamento di filati”, consiste infatti nella realizzazione e allestimento all’aperto di opere e installazioni di ogni dimensione, realizzate a maglia o a uncinetto, oppure con composizioni di filati, che occupano tutti gli spazi urbani e che addobbano, con idee fortemente creative e di forte impatto estetico, gli elementi di arredo urbano presenti in luoghi pubblici.

All’appuntamento di Barzanò hanno aderito più di 300 partecipanti in Italia e in ogni parte del mondo, che hanno inviato le opere che saranno esposte. Oltre ad artisti e appassionati, molti dei quali dotati di straordinari livelli di manualità e creatività, hanno aderito diverse scuole e associazioni, comunità che si occupano di fragilità, Pro Loco di diverse regioni d’Italia, o gruppi che si sono creati spontaneamente per realizzare progetti. I tre giorni saranno inoltre caratterizzati da eventi, iniziative e corsi, gare a squadre e un market artigianale tematico, in programma la domenica. Info Mail yb.barzano@gmail.com o sui social del festival