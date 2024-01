Winter World Master. Lo spettacolo ha inizio

Gran successo a Sondrio per la Welcome Ceremony dei Winter World Masters Games Lombardia 2024, la cerimonia di apertura che ha di fatto dato il via a questa sorta di mini olimpiadi invernali per atleti over 30. È stato il capoluogo ad ospitare, nel pomeriggio di giovedì, l’importante momento, che ha visto la partecipazione di numerosi spettatori e di tutti gli atleti, allenatori, accompagnatori e volontari che prenderanno parte alla 4ª edizione del più importante evento al mondo di sport invernali riservato agli atleti ‘Over 30’, fortemente voluto dal ministero del Turismo e da Regione Lombardia che, fin da subito, ne hanno riconosciuto il forte potenziale turistico e sportivo. La sfilata degli atleti, iniziata alle 16 partendo da Piazza Carbonera, ha lasciato poi spazio ad un momento istituzionale nella centralissima Piazza Garibaldi. "A Sondrio è festa! Mando un abbraccio sportivo agli atleti che ci faranno divertire nei prossimi giorni: un grande in bocca al lupo a tutti voi – ha detto dal palco Lara Magoni, sottosegretario con delega Sport e Giovani ed ex sciatrice di altissimo livello -. Grazie agli organizzatori e ai volontari, fondamentali per la buona riuscita di questa manifestazione, ai rappresentanti delle istituzioni e ai sindaci che sono la nostra forza nonché ambasciatori dei territori.

Da settembre il valore dello sport è stato riconosciuto ufficialmente dalla Costituzione: non solo aggregazione e inclusione, ma lo sport è l’unico strumento universale che non ha ostacoli". A seguire è intervenuto Sergej Bubka, presidente dell’IMGA (International Masters Games Association) e indimenticato recordman dell’asta negli anni ’80 e ’90. "È un grande onore essere qui ed è un grande piacere dare il mio più caloroso benvenuto agli atleti che prenderanno parte ai Winter World Masters Games Lombardia 2024, celebrando lo spirito dello sport. Questi giochi sono davvero unici perché uniscono le persone nello spirito dell’amicizia, ma anche della scoperta della cultura, della storia e dell’enogastronomia di queste località". Sono poi intervenuti Davide Menegola, presidente della Provincia di Sondrio e Marco Scaramellini, sindaco di Sondrio, che, hanno espresso "un caloroso benvenuto agli atleti internazionali e un ringraziamento a chi ha partecipato all’organizzazione dell’evento".

Fulvio D’Eri