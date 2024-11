Volontari Cri ed emergenze in una serata

Il ruolo dei volontari della Croce rossa italiana nelle emergenze, da quelle internazionali, a quelle italiane e in quelle locali. Ne parla questa sera, venerdì, Ignazio Schintu, direttore nazionale di operazioni, emergenze e soccorsi della Cri, in un incontro che si intitola appunto "Le emergenze locali, nazionali e internazionali: il ruolo e le attività della Croce rossa". L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito, è alle 20.30 nella sala provinciale Don Givanni Ticozzi di via Giuseppe Ongania 4 a Lecco. L’evento è organizzato dai soccorritori della Croce rossa italiana del Comitato del comprensorio lecchese.