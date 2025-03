Vittoria dei giostrai. Bando entro sabato

Con una nuova ordinanza pubblicata ieri, il Tar ha accolto il ricorso dei giostrai, nominando "in caso di inerzia" il Prefetto di Como commissario ad acta per dare esecuzione all’ordinanza di febbraio. Ma, allo stesso tempo, rendendo infinita la disputa tra gli operatori del luna park e il Comune di Como. La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, impone a Palazzo Cernezzi di pubblicare entro sabato 8 marzo il bando per l’assegnazione degli spazi destinati alle attrazioni.

Uno dei motivi del ricorso, sosteneva che "la riduzione di oltre il 50 per cento dell’estensione dell’area ex Piazza d’Armi, individuata dalla stessa Amministrazione come disponibile per le attività dello spettacolo viaggiante", 28mila metri quadrati tradizionalmente destinati al luna park, "non appare rispettosa della legge sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante, e della stesso Regolamento comunale… né dà conto dell’attività svolta per verificare la presenza nell’intero territorio comunale di un’area alternativa a quella di Muggiò, da indicare fra quelle disponibili e idonee per l’attività in questione".

L’Area ex Piazza d’Armi, nel 2023 accoglieva 69 attrazioni e 5 banchi gastronomici autorizzati, mentre per il 2025, si vorrebbero autorizzare solo 43 attrazioni. La sentenza è perentoria: "Per l’edizione 2025 – dice - è stato individuato il periodo, in occasione delle festività pasquali dal 4 al 27 aprile. Periodo che è stato ritenuto dal Collegio adeguatamente distanziato per permettere al Comune di porre in essere gli adempimenti". Infatti l’Amministrazione non ha pubblicato l’avviso per la partecipazione alla manifestazione.

"Il Comune di Como dovrà provvedere entro l’8 marzo 2025 ad approvare l’avviso di selezione per l’ammissione al Luna Park 2025, sulla base della deliberazione in virtù della quale è stata svolta l’edizione 2023 del Luna Park, pervenendo entro il 20 marzo all’esito della selezione".

Pa.Pi.