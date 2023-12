Violenza sessuale e lesioni. Arrestato un 48enne ricercato

CANTÙ

Un 48enne è stato arrestato per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate continuate. Lo hanno catturato i carabinieri di Cantù. Era ricercato. È un pluripregiudicato tossicodipendente e senza fissa dimora che avrebbe abusato di una donna di 46 anni dal 2019 in poi prima che lei lo denunciasse. È stato fermato durante una maxi retata a cui hanno partecipato un centinaio di militari, durante la quale hanno anche denunciato 10 persone per furto. Sei, che avrebbero messo a segno una serie di furti nei negozi di una nota catena di centri commerciali, sono state identificate dai carabinieri dell’aliquota operativa sempre di Cantù, grazie al sistema Sari. Il Sistema automatico di riconoscimento immagini, tramite un algoritmo di riconoscimento facciale, permette di confrontare la fotografia di un soggetto sconosciuto con le immagini registrare nella banca dati dell’Afis, il Sistema automatizzato di identificazione delle impronte digitali: il programma fornisce un elenco di immagini ordinato secondo un grado di similarità. I militari della caserma di Lurago hanno invece denunciato una 55enne straniera che ha rubato 70 euro di cosmetici, mentre i colleghi di Cermenate hanno denunciato per furto aggravato due giovani di 32 e 33 anni e una ragazza di 21 che avrebbero rubato 860 euro di alcolici. D.D.S.