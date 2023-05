VinciCasa: combinazione fortunata giocata a Barzago. Festa al Cubanjito caffè

Barzago (Lecco) – La dea bendata bacia di nuovo la provincia di Lecco. Dopo la vincita di oltre 800mila euro al Superenalotto messa a segno in una ricevitoria del capoluogo sabato scorso, ieri sera – giovedì 25 maggio – un fortunato giocatore ha vinto una casa più 200mila euro, grazie al gioco VinciCasa.

La schedina con i cinque numeri vincenti è stata giocata a Barzago, al bar Cubanjito caffè della centralissima via Roma. I cinque numeri vincenti che sono valsi una casa e il montepremi in soldi sono 18, 24, 25, 27, 32. Il fortunato o la fortunata che li ha indovinati ora ha 2 anni di tempo per scegliere la casa che desidera su tutto il territorio italiano.

Il gioco prevede che chi indovina 5 numeri su 40 si aggiudichi un premio dal valore di 500mila euro: 200mila corrisposti subito, in denaro, che il vincitore può utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo, mentre la restante parte è dedicata appunto all'acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

Per riscuotere il premio, i vincitori devono presentare la ricevuta vincente presso l'Ufficio Premi di Sisal di Milano in via Ugo Bassi 6 o di Roma in viale Sacco e Vanzetti 89.