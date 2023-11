Villa Monastero. Un boom di visitatori

La più amata del lago di Como è Villa Monastero di Varenna. Nonostante la chiusura anticipata per interventi di ristrutturazione, nel 2023 hanno varcato la soglia della dimora più di 257mila persone, tante quante i visitatori dei musei nazionali. Villa Monastero piace soprattutto ad americani, tedeschi, francesi, inglesi e spagnoli. Parecchi pure i turisti arrivati dall’Australia, dall’Est Europa e dall’Asia. Meno invece gli italiani, forse abituati a simili bellezze di casa. Nel 2010 i visitatori di Villa Monastero erano stati poco più di 25mila, 30mila nel 2011, 31mila nel 2012. 35mila nel 2013, dieci anni fa. Poi è stato un continuo crescendo, eccetto la parentesi del 2020 per il lockdown da Covid, sebbene la svolta è arrivata nel 2022: 50mila nel 2004, 55mla nel 2015, 65mila nel 2016, 77mila nel 2018, 97mila nel 2019, 38mila nel 2020, 71mila nel 2021 e 205mila nel 2022. Quest’anno Villa Monastero, che da ex convento è stata prima villa di nobili e imprenditori, poi casa dei Nobel, ha ospitato pure 51 tra matrimoni ed eventi privati rispetto ai 36 del 2022, 33 proposte di matrimonio rispetto alle 23 dell’anno scorso, 8 convegni e 255 servizi fotografici, shooting di moda e set cinematografici. "Un grande risultato frutto del grande lavoro di valorizzazione e promozione – sottolineano Alessandra Hofmann, la presidente della Provincia di Lecco, ente a cui appartiene Villa Monastero, e la consigliere provinciale delegata Fiorenza Albani -. Abbiamo investito oltre 5 milioni per la riqualificazione del giardino botanico, il restauro conservativo e il rifacimento delle facciate, la sistemazione della darsena e del muro a lago, la riqualificazione dei servizi di accoglienza con camere, bar, biglietteria, bookshop, le dotazioni tecnologiche e informatiche". Per visitarla di nuovo bisogna attendere marzo 2024, una volta conclusi i lavori in corso. Daniele De Salvo