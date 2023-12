Vigili del fuoco. Durante al comando

Cambio della guardia al vertice del comando provinciale dei vigili del fuoco lecchesi. L’ingegner Alessandro Granata ha passato il testimone all’ingegner Antonio Giulio Durante, 49 anni, originario di Foggia. Il nuovo comandante, laureato in Ingegnerie civile all’Università di Pisa, il 20 dicembre ha tagliato il traguardo di 21 anni di carriera con la divisa di vigile del fuoco indosso. Arriva dal comando provinciale di Agrigento: è reduce dalla lotta agli incendi che d’estate hanno devastato i boschi in Sicilia, oltre che dall’impegno per la messa in sicurezza dei centri di prima accoglienza per migranti di Lampedusa e Porto Empedocle. In passato ha prestato pure servizio a Milano.

Probabilmente sarà lui a posare la prima pietra della nuova caserma dei vigili del fuoco, un progetto atteso ormai da un quarto di secolo. Potrebbe essere questione di mesi, forse settimane per dare finalmente agli 88 vigili del fuoco lecchesi la nuova casa che si meritano, perché quella attuale è vecchia di quasi 70 anni, è stata inaugurata il 19 dicembre 1955, quando i pompieri erano una ventina e non era dotati di tutti i mezzi e attrezzature di soccorso attuali.

"La posa della prima pietra dovrebbe avvenire nel 2024 – conferma Edgardo Lanfranchi, segretario provinciale del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco –. I fantasmi del passato però ci suggeriscono di stare con i piedi per terra, non si tratterebbe infatti della prima volta che le promesse non portano a nessun risultato. Vorremmo che lo spazio delle parole venisse riempito da fatti concreti, come quelli che i vigili del fuoco di Lecco mettono in campo 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, con spirito di sacrificio e abnegazione, disposti a mettere a repentaglio anche la loro incolumità per aiutare gli altri".

D.D.S