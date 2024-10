Vertici Lega Navale. Martini al “timone“

Una passione per il lago e la vela e adesso la presidenza di un circolo velico. L’avvocato Richard Martini (a destra con Michele Belinghieri ) è stato eletto presidente della Lega Navale di Mandello del Lario, subentrando a Michele Belingheri. La Lega Navale di Mandello è uno dei circoli più importanti della sponda lecchese del Lario: quest’anno ha centrato importanti risultati con i giovani ed espresso un talento, Bruno Festo, che ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi, con un ottimo piazzamento nel 470.

"Sarà un impegno non da poco – spiega il neopresidente - L’amore per l’acqua, per i valori della Lega Navale, la voglia di far crescere dei giovani con passione sportiva ed educativa, la possibilità di realizzare iniziative sociali, mi hanno indotto a candidarmi, pur nella consapevolezza della gravosità dell’impegno, con l’aiuto del consiglio e di tutti i soci possiamo mantenere e sviluppare ancor più il nostro bel sodalizio, oltre a proporre attività sociali e di condivisione con le persone meno fortunate".