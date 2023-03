Verderio, l’auto va a fuoco: il conducente si ustiona cercando di spegnere il rogo

L'auto in fiamme (foto dei Vigili del fuoco di Lecco)

Verderio (Lecco) – Auto in fiamme a Verderio. Il giovane automobilista che la stava guidando si è scottato entrambe le mani per cercare di spegnere da solo l'incendio.

A innescare il rogo che ha completamente distrutto una Citroen Berlingo è stato probabilmente un cortocircuito o un problema meccanico.

Il conducente della monovolume stava percorrendo la Sp 55 nel tratto di via Sernovella: dal cofano ha notato uscire una nuvola di fumo che in pochi secondi si è trasformata in fuoco. Il guidatore ha fermato la corsa e accostato il mezzo a bordo strada.

Con un estintore che aveva a bordo ha provato da solo a spegnere le fiamme, ma si è ustionato in maniera lieve le mani. Ci hanno poi pensato i vigili del fuoco del distaccamento di Merate a domare ed estinguere il rogo.

Della macchina non è rimasto nulla, se no lo scheletro annerito del telaio e della carrozzeria. A causa delle elevate temperature li pneumatici sono esplosi, come i vetri di tutti i finestrini, il parabrezza e il lunotto posteriore; le componenti in plastica si sono liquefatte e gli interni sono completamente bruciati. L'auto è insomma da rottamare.