Vercurago, incidente nella notte sulla Lecco - Bergamo: feriti gravi quattro giovani

Vercurago, 22 giugno 2023 – Grave incidente nella notte alle porte di Lecco, dove si è sfiorata una strage del sabato sera. Quattro giovani sono stati ricoverati d'urgenza in ospedale.

L'incidente

L'incidente è successo intorno alle 2.30 a Vercurago, sulla statale Lecco – Bergamo nel tratto di via Roma che attraversa il paese. Il conducente di una Skoda Fabia ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muro, all'altezza di un semaforo. Avrebbe compiuto tutto da solo. Il botto è stato impressionante, come un'esplosione. A bordo della macchina c'erano un ragazzo di 22 anni, uno di 27, una 29enne e un giovani di 31. Sono rimasti tutti intrappolati nell'abitacolo dell'auto trasformata in un ammasso di lamiere.

I soccorsi

I residenti della zona hanno immediatamente allertato i soccorritori. Sono arrivati i sanitari dell'automedica e dell'autoinfermieristica di Areu e di due eliambulanze, una di Sondrio e l'altra di Como, insieme ai volontari del Soccorso Cisanese, di Calolziocorte e della Croce rossa di Galbiate con tre ambulanze, perché si è subito capito che i quattro erano messi male. Per assisterli, prima però i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco hanno dovuto aprirsi un varco tra i rottami, con cesoie e divaricatori pneumatici.

La corsa in ospedale

Dopo le prime cure in posto, i feriti sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale in un via vai di mezzi di soccorso con lampeggianti blu e sirene accese e di elicotteri in fase di atterraggio e di decollo. Due sono stati portati al vicino ospedale Alessandro Manzoni di Lecco in ambulanza, un altro, sempre in ambulanza al Fatebenefratelli di Erba, l'ultimo con l'elisoccorso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Tre sono ricoverati in condizioni molto gravi. Fortunatamente in quel momento la strada era deserta, altrimenti il bilancio sarebbe molto peggiore.

Gli accertamenti

I carabinieri hanno tenuto chiusa la Lecco – Bergamo fino all'alba, per svolgere i rilievi dell'incidente, mettere in sicurezza la zona e consentire agli operatori del soccorso stradale di spostare la carcasse della vettura distrutta e tutti i detriti. Il guidatore verrà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, per stabilire se fosse nelle condizioni di mettersi al volante e per determinare la causa dello schianto. Determinante, dalle prime verifiche, risulta essere stata la velocità eccessiva, in un tratto urbano dove il limite è dei 50 all'ora.