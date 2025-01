Vercurago, esplosione in azienda: ustionato gravemente un operaio 50enne

Vercurago (Lecco), 11 gennaio 2025 – Prima l'esplosione, poi la palla di fuoco che ha investito in pieno un operaio. Il grave incidente si è verificato nel primissimo pomeriggio di oggi a Vercurago, in uno stabilimento dove si trattato lubrificanti per la trafilatura. Un 50enne è rimasto ustionato.

L'allarme è scattato poco prima delle 13, in via Lido Moggio. Sul posto si sono precipitati i sanitari di Areu insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, che hanno spento l'incendio divampato in seguito alla deflagrazione, messo in sicurezza l'impianto e naturalmente assistito il 50enne ustionato affidato ai soccorritori del 118. Sono intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori di Ats della Brianza del servizio di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Le operazioni di bonifica e gli accertamenti sono ancora in corso.

L'ustionato non sembra correre pericolo di vita, ma le sue condizioni sono gravi, poiché il rischio di complicanze in caso di ustioni è molto elevato.