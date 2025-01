Stradella, cade dalla scala alle scuole elementari: grave un operaio di 40 anni

Pavia – Un operaio di 40 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da una scala mentre stava lavorato all’interno della scuola elementare De Amicis di Stradella, in provincia di Pavia.

Nell’infortunio, avvenuto venerdì mattina intorno alle 10.30. L’uomo ha riportato contusioni al volto e alla spalla, nonché diverse ferite. Intervenuti sul posto, i soccorritori lo hanno portato d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia: non è in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e i funzionari dell’Agenzia per la tutela della salute dovranno verificare che siano state rispettate le norme sulla sicurezza e ipotizzare eventuale responsabilità.