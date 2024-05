Varenna e l’assalto dei turisti . Il sindaco bussa dal prefetto

Troppi turisti a Varenna durante i fine settimana, la situazione è diventata veramente pericolosa. Migliaia di persone durante i fine settimana si accalcano in strada, oppure in mezzo ai binari della stazione perché non ci stanno tutti in sala d’aspetto né in banchina. Le file all’imbarcadero per salire su un battello sono interminabili.

Lungo la Sp 72 del lago di Como ci sono auto posteggiate ovunque. Per questo il sindaco della Piccola perla del Lario chiede aiutato al prefetto di Lecco Sergio Pomponio. Il primo cittadino di Varenna Mauro Manzoni ha sollecitato il prefetto a convocare con urgenza una riunione con i componenti del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, coinvolgendo pure il collega della confinante Perledo Fabio Festorazzi, che ha già proposto di contingentare gli arrivi con una sorta di biglietto di ingresso, come a Venezia.

"Occorre individuare possibili e concreti interventi utili a meglio governare il notevole afflusso pedonale di turisti che da mesi incide pesantemente sulla stazione ferroviaria, sulle contigue vie di accesso e sulle vie di collegamento con l’imbarcadero", denuncia il sindaco, che mette anche in guardia dall’aumento degli automobilisti che si imbarcano sui traghetti per attraversarle il lago. Pure i visitatori sempre più numerosi di Villa Monastero stanno diventano un problema. "Questa situazione originata da un numero di visitatori troppo elevato per un territorio così piccolo non può che indurci ad affrontare la questione non singolarmente ma in sinergia – spiega Manzoni -. L’apporto di tutti, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, dovrebbe aiutarci ad affrontare meglio le problematiche che ci preoccupano". Le soluzioni non saranno semplici e nemmeno, probabilmente immediate, ammesso che ne esistano: "Naturalmente un sindaco non si può inventare soluzioni facili e impraticabili per risolvere, se mai sarà possibile, la questione dell’overtourism – ammette il primo cittadino varennate -. Dobbiamo cercare le migliori azioni possibili nel quadro della normativa regionale e statale, seppur questa sia carente". Daniele De Salvo