Varenna, trovato morto il cane Mules, disperso in montagna: era in fondo a un canalone

Varenna (Lecco), 17 maggio 2023 – Torneranno a casa senza il loro cane Mules due turisti austriaci, marito e moglie in vacanza sul lago di Como. Durante una gita in montagna tra Varenna e Abbadia Lariana hanno perso Mules, il loro fedele border collie.

È successo l'altro ieri. Lo hanno cercato da soli per tutto il giorno fino a sera, battendo a tappeto avanti e indietro tutta la zona e continuando a chiamarlo fino a quando non è arrivato il buio e hanno dovuto abbandonare le ricerche.

Questa mattina hanno invece chiesto aiuto ai vigili del fuoco. Si sono subito messi in marcia i soccorritori del 115 del distaccamento di volontari di Bellano, mentre da Malpensa sono decollati in elicottero i Draghi lombardi del Reparto Volo dei vigili del fuoco per una perlustrazione aerea dall'alto, insieme agli specialisti del Saf del comando provinciale di Lecco, addestrati ed equipaggiati per interventi di soccorso tecnico urgente in ambienti speleo alpini fluviali.

Mules è stato individuato in fondo ad un canalone. I vigili del fuoco si sono dovuto calare per 80 metri per raggiungerlo. Purtroppo Mules era morto. Si presume sia precipitato in fondo al dirupo. I vigili del fuoco hanno comunque recuperato i resti del border collie per riconsegnarli ai due austriaci, per i quali Mules era come un figlio.