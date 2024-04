Varenna, cadono sassi sulla Sp 72: chiusa la provinciale del lago di Como

Varenna (Lecco), 28 aprile 2024 – La Sp 72 è chiusa per frana. Di nuovo. La strada provinciale 72 del lago di Como è al momento chiusa tra Lierna e Varenna per uno smottamento. Lo comunica il sindaco di Lierna Silvano Stefanoni: “Attenzione, la Provinciale 72 è chiusa per smottamento tra Lierna e Varenna, prestate attenzioni”.

Sulla strada sono caduti dei sassi, probabilmente a causa della pioggia degli ultimi giorni. In posto ci sono gli agenti della Polizia locale per bloccare gli automobilisti, in attesa dei primi rilievi da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici della Provincia.

L'unica alternativa è la Statale 36. Se la situazione non verrà risolta in fretta, con la riapertura della provinciale in tempi brevi, nei prossimi giorni, con il ponte del Primo maggio, potrebbero verificarsi parecchi disagi per le migliaia di turisti e villeggianti che solitamente affollano i paesi sulla sponda orientale del lago di Como. La Sp 72, che collega Lecco a Colico, passando per tutti i centri rivieraschi viene chiusa quasi mensilmente a tratti a causa di frane e smottamenti. In quello stesso punto la scorsa primavera si era verificato un dissesto che aveva coinvolto sia una galleria della 72, sia la linea ferroviaria Lecco – Colico che corre alcune decine di metri più a monte.