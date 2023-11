Vandali di Halloween. Il primo cittadino invita all’autodenuncia

Si sta stringendo il cerchio attorno ai vandali, molto probabilmente giovani e giovanissimi, che la notte di Halloween hanno imbrattato con scritte e disegni osceni, comprese alcune svastiche, le vie del centro paese, le scuole, la palestra, l’ex convento delle suore e anche lo scuolabus. Non si sono salvati dal raid neppure i parcometri e l’area fitness vandalizzata come la segnaletica stradale, in qualche caso divelta e buttata in mezzo alla strada. Il sindaco Alessandro Spinelli, che ha sporto denuncia, chiede ai ragazzi coinvolti e alle loro famiglie di farsi avanti e assumersi le proprie responsabilità, prima di essere scoperti: "Alle autorità stanno arrivando diversi filmati acquisiti attraverso le telecamere pubbliche e private".