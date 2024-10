Valvarrone, ciclista in arresto cardiaco dopo la pedalata: salvato grazie al defibrillatore installato in un posteggio

Valvarrone (Lecco), 13 ottobre 2024 – Un ciclista di 45 anni si è sentito male ed ha accusato un arresto cardiaco dopo la pedalata di 20 chilometri di salita. La prima a soccorrerlo è stata una dottoressa, che è riuscita a rianimarlo grazie al defibrillatore automatico installato in un vicino posteggio.

Il quarantacinquenne, partito da Dervo in sella alla sua bici, è stato colto da arresto cardiaco vicino al rifugio Roccoli Lorla a Introzzo, in Valvarrone, a poco meno di 1500 metri di quota, dopo una lunga salita e un dislivello di oltre mille metri in bici. Si è accasciato a terra nel parcheggio appena a valle del rifugio, dove è posizionato un dae, un defibrillatore semiautomatico. Una dottoressa che si trovava lì per conto proprio ha subito compreso la gravità della situazione.

In attesa dell'intervento dei sanitari di Areu, lo ha rianimato utilizzando il dispositivo. Poco dopo sono intervenuti i volontari del Soccorso bellanese e i soccorritori dell'eliambulanza di Sondrio, che hanno stabilizzato il paziente e lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale a Lecco direttamente con il mezzo di emergenza aereo. Il ciclista era sempre in gravi condizioni, ma vivo. Senza la dottoressa e il dae invece sarebbe probabilmente morto nel giro di pochi minuti.