Sempre meno infermieri e oss. Reparto di Pneumologia a rischio

Sempre meno infermieri e oss, ma sempre più lavoro. Tira una brutta aria nel reparto di Pneumologia dell’ospedale di Merate e all’Inrca di Casatenovo, succursale brianzola di un istituto medico anconetano da cui la Pneumologia dipende, perché la Pneumologia del San Lepoldo Mandic è un servizio completamente gestito dagli operatori sanitari dell’Inrca di Casatenovo. Su esplicito mandato dei dipendenti dell’Inrca in servizio nei presidi di Casatenovo e Merate, i delegati sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione. "Le motivazioni vanno ricercate nella progressiva riduzione del personale impiegato nei servizi erogati dall’Inrca, in particolare all’ospedale di Merate, conseguenza di una costante fuoriuscita di figure sanitarie e socio-assistenziali, che ha generato una carenza strutturale di risorse umane in Pneumologia a Merate – spiegano Luca Graziuso della Fp Cgil, Cristina Copes della Cisl Fp e Manuela Pirola del NurSind -. Ciò comporta carichi di lavoro insostenibili, un aumento del rischio di errore e un grave pregiudizio per la sicurezza di operatori e pazienti, spesso in condizioni cliniche complesse". Il numero dei posti letto, è già stato ridotto nonostante si tratti di un’eccellenza apprezzata e richiesta, sia a Casatenovo, sia a Merate, dove è stata chiusa pure la terapia semintensiva di Pneumologia, ma non basta. D.D.S.