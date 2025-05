Collage festival. Tre giorni sull’Europa

Musica, teatro, mostre fotografiche, incontri con storici e studiosi. Una tre giorni di appuntamenti con un unico filo conduttore: la riflessione sull’Europa e sugli europei, sugli elementi fondanti di un’identità diversificata e in costante trasformazione. È la prima edizione del Collage Festival - intrecci culturali europei, iniziativa promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi in programma dal 6 all’8 giugno 2025 a Villa Greppi di Monticello Brianza. Un festival ideato e curato da Valentina Sala e Daniele Frisco per confrontarsi sulla storia e sugli elementi culturali che hanno contribuito alla costruzione dell’idea d’Europa.