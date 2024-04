Valmadrera, incendio in azienda: l’anziano titolare cerca di spegnere le fiamme e resta ferito

Valmadrera (Lecco), 25 aprile 2024 – Ha cercato di spegnere da solo l'incendio che stava distruggendo la sua azienda, ma è rimasto intossicato dal fumo e ustionato dalle fiamme. L'imprenditore di 81 anni di Valmadrera ora è ricoverato in ospedale a Lecco. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.

Questa mattina all'alba delle 6 un rogo è divampato a Valmadrera all'interno di un piccolo capannone dove ha sede un'azienda per la produzione di confezioni in plastica per profumi. L'azienda si affaccia sulla ex Statale 36. Il titolare dell'attività, che abita lì vicino, ha provato a circoscrivere le fiamme per limitare i danni, ma non ci è riuscito. E' stato soccorso dai sanitari di Areu con i volontari della Croce verde di Bosisio Parini e della Croce rossa di Lecco.

Sul posto sono intervenuti in forze pure i vigili del fuoco di sette partenze dal comando provinciale di Lecco e del distaccamento di volontari di Valmadrera a bordo di altrettanti mezzi di soccorso: due autopompe serbatoio, due autobotti, l'autoscala, in un carro aria per rifornire le bombolo dei respiratori e un mezzo con l'attrezzatura necessaria per la ventilazione e l'aspirazione dei fumi. I danni sono ingenti, è bruciato pure un fuoristrada. I vigili del fuoco hanno impiegato tutta la mattina per circoscrivere l'incendio e poi spegnerlo. Le indagini per accertare le cause delle fiamme sono in corso.