Preso tre anni dopo la rapina. Settecento euro costano il carcere

Tre anni e mezzo dopo aver commesso una rapina, un giovane cittadino straniero di 22 anni dell’Africa nord occidentale che abita in provincia di Bergamo è stato arrestato. Lo hanno rintracciato e arrestato i carabinieri della caserma di Calolziocorte. Si sono presentati dove abita con un mandato di cattura firmato dai magistrati dell’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Lecco perché deve scontare una condanna a 2 anni, 8 mesi e 15 giorni di reclusione per una rapina.

La rapina l’ha commessa nel settembre 2021 a Lecco, dove ha aggredito un 24enne dell’hinterland metropolitano milanese. Insieme ad altri due complici lo ha messo al muro e obbligato a consegnare loro 700 euro in contanti. Dopo essere stato identificato e arrestato, era stato rilasciato a piede libero in attesa di essere processato. Ora, a processo concluso, e pena diventata definitiva, gli è stato presentato il conto: 2 anni, 8 mesi e 15 giorni di reclusione appunto da scontare in carcere.

Dopo essere passato per la caserma dei carabinieri e dopo tutte le formalità di rito, adesso si trova in una cella di Pescarenico, la casa circondariale di Lecco.

D.D.S.