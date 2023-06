Valmadrera, Sentiero delle vasche scivoloso: 32enne cade nel torrente e si infortuna

Valmadrera (Lecco), 25 giugno 2023 – Sembra facile ma non lo è, perché alcuni passaggi sono molto scivolosi.

E' il Sentiero delle vasche a Valmadrera, come ha potuto sperimentare suo malgrado domenica mattina una escursionista di 32 anni. La 32enne è scivolata mentre stava percorrendo il sentiero che attraversa la forra del torrente Inferno, il cui nome già dovrebbe mettere in guardia e invitare alla prudenza.

E' finita in acqua ma soprattutto si è fatta male ad una spalla. Non è riuscita più nemmeno a rialzarsi in piedi per il dolore.

Per recuperarla ed assisterla si sono messi in marcia i volontari del Soccorso alpino della stazione di Lecco e del Triangolo Lariano della XIX Delegazione Lariana. I soccorritori hanno piazzato corde fisse per poter evacuare in sicurezza la donna e trasferirla fino al punto in cui è stata possibile affidarla ai volontari della Croce rossa di Valmadrera, che l'hanno poi accompagnata in ambulanza all'ospedale Fatebenefratelli di Erba.

“Il sentiero è molto frequentato, con paesaggi scivolosi – spiegano e avvertono dal Soccorso alpino -. Per questo raccomandiamo di utilizzare sempre un’attrezzatura adeguata”.