Vacanze e traffico. Bollino rosso sulla 36

Primo esodo estivo da bollino rosso sulla Statale 36. Lo prevedono gli esperti di Anas. "Lungo la nostra rete, per l’ultimo weekend di luglio è atteso traffico in costante aumento – spiega l’ad di Anas, Aldo Isi -. Si prevede bollino rosso nella mattinata di oggi, sabato 20 luglio, e nel pomeriggio di domani, domenica: spostamenti in crescita, a causa delle prime partenze e soprattutto per brevi weekend verso le località di villeggiatura, sabato mattina dai grandi centri urbani e viceversa domenica pomeriggio verso le grandi città". Tra le arterie più trafficate c’è appunto anche la Statale del lago di Como e dello Spluga, su cui, il mese scorso, durante i giorni e nei tratti di punta, sono stati contati fino a quasi 120mila transiti al giorno, 20mila solo di notte e 8mila di mezzi pesanti. Per facilitare gli spostamenti di quanti migreranno da Milano e hinterland e dai paesi della Brianza verso il lago, la Valsassina e la Valtellina e che poi torneranno verso casa, è previsto lo smantellamento di quasi tutti i cantieri. In provincia di Lecco sono inoltre pronti a entrare in azione i volontari della Cri, incaricati dal prefetto di portare viveri e acqua agli automobilisti che dovessero restare intrappolarti in coda. D.D.S.